Сезон охоты на водоплавающую дичь стартовал в Подмосковье

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В Московской области 14 августа открылся сезон охоты на водоплавающих птиц. Необходимо соблюдать установленные правила. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии Подмосковья.

Отстреливать можно не более пяти птиц в день. Кроме того, существует этика охотника: молодых и еще не вставших на крыло птиц отстреливать нельзя.

Любителям охоты напоминают и о том, что нужно беречь природу и не наносить ей вред. Следует внимательно следить за разведенными кострами и правильно обустраивать скрадки. За соблюдением правил будут ежедневно наблюдать, передают «Вести Подмосковья».

— Настоящий охотник, уважающий свое дело, никогда не станет стрелять по молодым уткам. Их еще называют хлопунцами, потому что они еще как следует не встали на крылья, — объяснил зампред областного правительства Андрей Разин.

Сезон охоты продлится до поздней осени. Наиболее распространенными в регионе водоплавающими птицами являются гуси, утки и вальдшнепы.

А синоптики сообщили, что купальный сезон в Москве и Московской области будет продолжаться по меньшей мере до 19 августа.