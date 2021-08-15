Елена Воробей назвала Ольгу Бузову «российским оружием массового поражения»

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Актриса и юмористка Елена Воробей прокомментировала участие певицы Ольги Бузовой в жюри белорусского проекта «X-фактор». Она опубликовала пост на эту тему в своем Instagram.

— И за что такое моим землякам? Мое субъективное мнение: Ольга Бузова — это современное оружие массового поражения российского производства!, — написала Воробей.

Также она спросила об актуальности обсуждения темы участия Бузовой в спектаклях МХАТа. На что ее подписчики попросили перестать рекламировать певицу в своих соцсетях, передает ОСН.

Кроме того, в июле стало известно, что в МХАТ имени Горького не продлили контракт на этот сезон с актрисой и певицей Ольгой Бузовой. 19 июля появилась информация о новом заключенном с Бузовой контракте. Сообщалось, что новый контракт предусматривает ее участие в двух постановках нашумевшего спектакля «Чудесный грузин» в сентябре. Гонорар певицы мог составить 234 тысячи рублей.

Недавно Тина Канделаки поделилась своим мнением о конфликте Ольги Бузовой и Дмитрия Губерниева, который произошел на телеканале «Матч ТВ» в разгар чемпионата Европы по футболу. Канделаки рассказала, что ситуация не была срежиссирована. Медиаменеджер следила за ней в прямом эфире и точно знала, что Ольга Бузова справится со своим волнением и достойно ответит Губерниеву.