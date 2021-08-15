Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Американские ученые обнаружили новый способ применения черного фосфора

Виктория Непомнищева

Общество
Американские ученые обнаружили новый способ применения черного фосфора
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Исследователи из США установили, что черный фосфор может перевернуть создание электроники. По словам ученых, данное вещество подойдет в качестве основы для производства приборов разного назначения.

Эксперты провели исследование, в результате которого удалось выяснить, что при разных взаимодействиях у пластины из черного фосфора меняется ширина запрещенной зоны (минимальная энергия, требующаяся для перехода электрона в зону проводимости — прим. «ВМ»). Однако при этом длина используемых в оптоэлектронных приборах волн остается неизменной.

Ученые также обнаружили, что элементы из данного вещества обладают повышенной прочностью, отличаются эластичностью и способны перенести большие физические нагрузки, передает Newinform.

В июне исследователи из Соединенных Штатов Америки нашли способ борьбы с супербактериями. Ученые воздействовали на фермент, дающий возможность «неубиваемым» бактериям защищаться. Данный эксперимент провели сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза. Предметом их исследовательской работы стали бактерии Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Считается, что они находятся в ряду самых устойчивых.

Во время изучения научные деятели пришли к выводу, что антибиотики не справляются с бактериями благодаря ферменту, который называется цистатионин-гамма-лиаза. Именно он дает данным бактериям мощную защиту. Однако ученые сумели добиться определенных результатов по снижению роста и развития бактерий, а потом и по их уничтожению. Исследование на мышах показало, что существующие антибиотики имеют все шансы, чтобы справиться с устойчивыми к препаратам заболеваниями.

Читайте также:
наукаученыеисследование
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте