Американские ученые обнаружили новый способ применения черного фосфора

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Исследователи из США установили, что черный фосфор может перевернуть создание электроники. По словам ученых, данное вещество подойдет в качестве основы для производства приборов разного назначения.

Эксперты провели исследование, в результате которого удалось выяснить, что при разных взаимодействиях у пластины из черного фосфора меняется ширина запрещенной зоны (минимальная энергия, требующаяся для перехода электрона в зону проводимости — прим. «ВМ»). Однако при этом длина используемых в оптоэлектронных приборах волн остается неизменной.

Ученые также обнаружили, что элементы из данного вещества обладают повышенной прочностью, отличаются эластичностью и способны перенести большие физические нагрузки, передает Newinform.

В июне исследователи из Соединенных Штатов Америки нашли способ борьбы с супербактериями. Ученые воздействовали на фермент, дающий возможность «неубиваемым» бактериям защищаться. Данный эксперимент провели сотрудники Медицинского института Говарда Хьюза. Предметом их исследовательской работы стали бактерии Staphylococcus aureus и Pseudomonas aeruginosa. Считается, что они находятся в ряду самых устойчивых.

Во время изучения научные деятели пришли к выводу, что антибиотики не справляются с бактериями благодаря ферменту, который называется цистатионин-гамма-лиаза. Именно он дает данным бактериям мощную защиту. Однако ученые сумели добиться определенных результатов по снижению роста и развития бактерий, а потом и по их уничтожению. Исследование на мышах показало, что существующие антибиотики имеют все шансы, чтобы справиться с устойчивыми к препаратам заболеваниями.