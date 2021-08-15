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Названы профессии, представители которых чаще страдают от проблем с сердцем

Михаил Алимов

Общество
Названы профессии, представители которых чаще страдают от проблем с сердцем
Фото: pixabay.com/ru

Проблемы с сердцем чаще всего возникают у людей, которые в профессиональной деятельности работают с химическими веществами, в местах, где высокие и низкие температуры. Об этом сообщили специалисты НИИ медицины труда имени Измерова.

Проблемы начинают возникать из-за перенапряжения, тяжелых физических нагрузок, воздействия вредных веществ, излишних шумов, а также высоких и низких температур.

— Оказывает неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему работника психологическое, физическое перенапряжение. А также аэрозоли, вибрация, производственный шум, электромагнитное излучение, тепловое и холодовое воздействие, свинец, ртуть, бензол, марганец, — рассказали они.

Кроме того, монотонность деятельности, низкая физическая активность и излишнее умственное напряжение тоже не способствуют здоровью сердца. Отмечается, что проблемы с сердечно-сосудистой системой относятся к производственным и имеют свойство накапливаться с увеличением трудового стажа и времени, проведенного под воздействием вредных факторов, передает Ura.ru.

В июле врачи назвали шесть неочевидных симптомов гипертонии. Среди них одышка, боль в груди, носовое кровотечение ипрочие, которые показывают на высокое давление.

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