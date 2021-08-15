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Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер

Михаил Алимов

Общество
Умер знаменитый немецкий футболист Герд Мюллер
Фото: Официальный сайт ФК Бавария» Мюнхен

На 76-м году жизни скончался немецкий футболист Герд Мюллер. Он известен по выступлениям за сборную Германии и мюнхенскую «Баварию», на сайте которой появилось сообщение о его смерти.

Он страдал от болезни Альцгеймера и несколько лет находился в доме престарелых. О причинах смерти пока неизвестно.

Президент «Баварии» Герберт Хайнер выразил соболезнования родственникам и близким друзьям футболиста, сообщает телеканал 360.

Форвард выступал за немецкий коллектив с 1964 по 1979 год. За 427 матчей в составе сборной он забил 365 голов и помог клубу выиграть почти все европейские трофеи в этот период. За сборную он отыграл 62 матча, в которых отличился 68 раз. Мюллер был одним из немногих игроков, чье количество забитых мячей за сборную превышало число сыгранных матчей. Причем закончил карьеру в ней он достаточно рано для футболиста — в 28 лет он перестал играть за национальную команду.

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