Лукашенко назвал причину развала Советского Союза

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Ответственность за развал СССР лежит на бывшем президенте России Борисе Ельцине и первом президенте Советского Союза Михаиле Горбачеве. Об этом заявил глава Белоруссии Александр Лукашенко.

Он выразил уверенность, что две эти политические фигуры перенесли борьбу за власть на всю страну, в результате чего она развалилась.

— Так уже упорядочить хотели отношения в Советском Союзе, что страну развалили. Ну, это так, несколько обыденно, но в этом есть большой смысл, — цитирует Лукашенко РИА Новости.

По мнению главы республики, Беловежские соглашения показали «неспособность» тогдашней советской власти управлять страной.

В декабре 1991 руководство РСФСР, Украинской и Белорусской ССР подписали Беловежские соглашения. В результате их ратификации СССР перестал существовать.

До этого председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что одной из причин распада СССР стали промедление в проведении реформ и кардинальная перестройка плановой экономики. По его словам, Советский Союз не был готов к реформированию экономики, которая теряла эффективность. Таким образом, распад страны был обусловлен ее последним десятилетием.