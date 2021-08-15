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Прокуратура начала проверку после гибели шестилетней девочки при пожаре в Подмосковье

Полина Долганова

Происшествия
Прокуратура начала проверку после гибели шестилетней девочки при пожаре в Подмосковье
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

Прокуратура Московской области инициировала проверку по факту пожара в частном доме, в результате которого погибла маленькая девочка. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Возгорание произошло в субботу, 14 августа, в деревне Лыткино городского округа Солнечногорск. В пожаре погибла девочка в возрасте шести лет. Еще трое человек были госпитализированы.

В ходе проверки сотрудники правоохранительных органов установят обстоятельства произошедшего, подытожили в прокуратуре.

До этого в жилом здании в центре столицы загорелись межэтажные деревянные перекрытия. Об этом в пятницу, 13 августа, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах. Пожар произошел в доме 19/1 на Садово-Спасской улице. Возгорание возникло между 4-м, 5-м, 6-м и 7-м этажами.

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