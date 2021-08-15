Подозреваемого в убийстве девушки у Лазоревого проезда задержали в Москве

Фото: moscow-live

Мужчину, который подозревается в удушении девушки на северо-востоке столицы, задержали. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщила официальный представитель ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

— В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения с ним необходимых следственных действий, — добавила она.

Инцидент произошел в ночь на 14 августа. Тело девушки 1988 года рождения с признаками удушения обнаружили в сквере у Лазоревого проезда. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В СМИ была информация, что подозреваемого в убийстве заметили прохожие. Его застали на месте преступления. Он увидел подходящих людей, добежал до расположенной рядом реки, прыгнул в нее и переплыл.