Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 724

Фото: Русская служба Би-би-си

Количество жертв землетрясения на территории Гаити возросло до 724. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает управление гражданской защиты республики.

На юге страны количество погибших составило 500 граждан, в районе Гранд-Анс стихия унесла жизни 100 человек, в департаменте Нипп скончались 122 местных жителя, а на северо-западе — двое.

Отмечается, что свыше 2,8 тысячи человек ранены, передает ТАСС.

До этого поступала информация о 304 жертвах стихии.

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Эпицентр землетрясения, которое произошло 14 августа, магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.