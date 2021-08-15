Число жертв землетрясения в Гаити возросло до 724
Количество жертв землетрясения на территории Гаити возросло до 724. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает управление гражданской защиты республики.
На юге страны количество погибших составило 500 граждан, в районе Гранд-Анс стихия унесла жизни 100 человек, в департаменте Нипп скончались 122 местных жителя, а на северо-западе — двое.
Отмечается, что свыше 2,8 тысячи человек ранены, передает ТАСС.
До этого поступала информация о 304 жертвах стихии.
Эпицентр землетрясения, которое произошло 14 августа, магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживает около 125 тысяч человек.
После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.
Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.