Количество жертв землетрясения на Гаити возросло до 304 человек

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Число погибших в результате землетрясения на Гаити увеличилось до 304 человек. Об этом сообщило местное Управление гражданской обороны в воскресенье, 15 августа.

— Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте, — сказал глава управления Джерри Чандлер, передает РИА Новости.

Всего несколько часов назад сообщалось о 227 жертвах происшествия. Изначально погибшими числились 29 человек.

Также увеличилось число пострадавших при землетрясении — оно достигло 1,8 тысячи человек.

Эпицентр землетрясения магнитудой 7,2 находился на глубине 10 километров в 40 километрах от коммуны Ле-Ке на юге Гаити. В этой местности проживают около 125 тысяч человек.

После этого произошло второе землетрясение. Максимальная магнитуда подземных толчков в этот раз составила 5,2. Сейсмологи зафиксировали не менее семи перемещений горных пород в глубине Земли.

Землетрясение было настолько мощным, что ощущалось даже на Кубе. В провинциях Гуантанамо, Гранма, Ольгин и Сантьяго-де-Куба местные исследователи зафиксировали соответствующие данные.

Отметим, что в ночь с 12 на 13 августа в России в Кемеровской области сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщили местная Единая геофизическая служба РАН. Как определили эксперты, подземные толчки произошли рядом с городом Прокопьевском. Началось землетрясение 12 августа в 20:41 по московскому времени. Эпицентр находился недалеко от села Большая Талда.