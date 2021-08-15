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Двенадцать детей заразились кишечной инфекцией в лагере под Ярославлем

Полина Долганова

Происшествия
Двенадцать детей заразились кишечной инфекцией в лагере под Ярославлем
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Двенадцать детей заразились кишечной инфекцией в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области. Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В настоящее время дети находятся в лагере под присмотром врачей. На место происшествия выехали сотрудники Ярославской транспортной прокуратуры.

Они будут устанавливать обстоятельства произошедшего и проводить на территории кампуса клинические исследования, передает МИР 24.

До этого, 6 августа, от детей, ехавших в поезде Мурманск — Адлер, поступили жалобы на самочувствие. У них наблюдались признаки пищевого отравления. Детей доставили в больницы.

По данным Роспотребнадзора, причиной инцидента стало заражение норовирусом второго типа. Дети направлялись в лагерь по коммерческим путевкам, приобретенным через туристическую фирму.

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