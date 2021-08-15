Более 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах столичного региона

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

В четырех аэропортах Москвы и области отменили и задержали 46 рейсов в воскресенье, 15 августа.

Так, во Внуково отменили пять рейсов, а шесть задержали. В Шереметьеве задержали шесть вылетов и два отменили. В авиагавани Домодедово 22 рейса не вылетели вовремя, отменены были три перелета.

В аэропорту Жуковский один рейс задерживается, еще один был отменен, передает РИАМО.

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ВНУКОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ДОМОДЕДОВО

ОНЛАЙН-ТАБЛО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО

С 9 августа Россия возобновила авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.