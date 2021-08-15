Четыре автомобиля столкнулись на МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 44-й километр Карта всех событий

Крупное ДТП случилось на МКАД: столкнулись четыре автомобиля. Об этом сообщается в воскресенье, 15 августа, в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Авария произошла на внутренней стороне дороги, на 44-ом километре МКАД, рядом с Киевским шоссе.

Уточняется, что движение транспорта затруднено на 3,5 километра. Информация о пострадавших уточняется.

15 августа днем автомобиль врезался в бетонные блоки на 85-м километре МКАД. Авария произошла на внешней стороне дороги в районе съезда на Алтуфьевское шоссе.