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Психолог назвала основные признаки начинающейся депрессии

Юлия Курганова

Общество
Психолог назвала основные признаки начинающейся депрессии
Фото: Pexels

Депрессия — болезнь, требующая специальной помощи. Но часто этим термином называют разные варианты нормы — высокую тревожность, колебания настроения или реакцию на кризисную ситуацию. О том, какие признаки указывают именно на начало болезни, рассказала психолог Екатерина Чижовская.

— Обнаружить депрессию достаточно просто. Для этого нужно отслеживать свое настроение и соотносить его с тем, что происходит в вашей жизни. Если вы продолжительное время находитесь в подавленном настроении — это уже звоночек. Если вы замечаете снижение активности, в том числе речевой, замечаете за собой какую-то заторможенность, теряете интерес ко всему происходящему — от профессиональной сферы до личной, утрачиваете цели, смысл существования — это депрессия, — пояснила она.

Специалист добавила, что у депрессии есть и физиологические проявления. Например, человек не может сдержать слез. Или наоборот — ему очень сложно заплакать. Может быть нарушение сна: или он очень чуткий и прерывистый, или бессонница. Утром нет бодрости, то есть человек просыпается уже уставшим. Также может появиться изменение аппетита в ту или иную сторону — от голодания до переедания. Кроме того, депрессия способна влиять и на состояние кожи: может появляться сухость, а также ломкость ногтей и выпадение волос.

Чижовская отметила, что в начале развития болезни есть шанс справиться с ней самостоятельно — для этого необходимо откорректировать рацион и режим дня. Нужно правильно питаться и нормализовать сон, добавить спорт, побольше движения, прогулок на свежем воздухе. Надо смотреть позитивные фильмы, заняться любимым делом, баловать себя, встречаться с друзьями, передает «Радио 1».

Психолог подчеркнула, что если самостоятельные усилия не дадут результата, то следует обратиться к специалистам за помощью.

Психолог рассказала, как самостоятельно избавиться от эмоционального выгорания. Синдром эмоционального выгорания похож на депрессию. Человеку крайне трудно сосредоточиться и собраться с силами. Его привычный жизненный уклад рушится, а взаимоотношения с окружающими ухудшаются.

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