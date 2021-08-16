Лифты в Москве оснастят бактерицидными УФ-рециркуляторами воздуха

Фото: mos.ru

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Некоторые лифты в столичных зданиях будут оснащены системой бактерицидных УФ-регуляторов воздуха. Об этом сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в понедельник, 16 августа.

Глава ведомства отметил, что очистители воздуха уже установили в нескольких многоэтажках, а также в здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 района Марьино.

— Такая разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение номенклатуры устройств по производительности, — заявил Торсунов.

Примечательно, что Мослифт начал разработку системы УФ-рециркулятора еще в мае прошлого года. За прошедшее время оборудование прошло испытания и подтвердило соответствие правилам безопасности.

Бактерицидный УФ-регулятор воздуха поможет уменьшить распространение инфекций и вирусов, которые передают воздушно-капельным путем. Система обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, что снижает уровень активность вредных бактерий. Также на официальном сайте мэра Москвы добавили, что устройство полностью безопасно для человека.

Фото: mos.ru

Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) за прошедшие полгода выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских лифтов, что на 500 единиц больше, чем в 2020 году.