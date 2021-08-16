Лифты в Москве оснастят бактерицидными УФ-рециркуляторами воздуха
Некоторые лифты в столичных зданиях будут оснащены системой бактерицидных УФ-регуляторов воздуха. Об этом сообщил руководитель столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства Вячеслав Торсунов в понедельник, 16 августа.
Глава ведомства отметил, что очистители воздуха уже установили в нескольких многоэтажках, а также в здании префектуры ЗАО, Дарвиновском музее и поликлинике № 19 района Марьино.
— Такая разработка особенно важна и актуальна как один из способов борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Сейчас идет начальный этап внедрения системы обеззараживания, далее планируется как увеличение мощностей производства устройств, так и расширение номенклатуры устройств по производительности, — заявил Торсунов.
Примечательно, что Мослифт начал разработку системы УФ-рециркулятора еще в мае прошлого года. За прошедшее время оборудование прошло испытания и подтвердило соответствие правилам безопасности.
Бактерицидный УФ-регулятор воздуха поможет уменьшить распространение инфекций и вирусов, которые передают воздушно-капельным путем. Система обеспечивает постоянную циркуляцию воздуха, что снижает уровень активность вредных бактерий. Также на официальном сайте мэра Москвы добавили, что устройство полностью безопасно для человека.
Щербинский лифтостроительный завод (ЩЛЗ) за прошедшие полгода выпустил 4,5 тысячи грузовых и пассажирских лифтов, что на 500 единиц больше, чем в 2020 году.