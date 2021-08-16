СМИ: В Петербурге задержали чиновника за получением взятки

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали при получении взятки в Санкт-Петербурге начальника службы по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максима Розсыпайло.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет и штрафа в размере до семидесятикратной суммы взятки.

Сторона обвинения планирует запросить у суда заключить злоумышленника под стражу.

По данным «Пятого канала», чиновник занимал свой пост на протяжении года.

Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

До этого, 20 июля, начальник управления ГИБДД Ставропольского края Алексей Сафонов был задержан по подозрению в организации преступного сообщества.

В тот же день сотрудники ГУ СБ МВД и ФСБ провели на территории края спецоперацию, в ходе которой были задержаны семеро подозреваемых. По версии следствия, они получили в качестве взяток более 19 миллионов рублей от водителей и организаторов перевозок для проезда по территории края с нарушениями административного законодательства.