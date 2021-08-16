В России предложили законодательно ограничить розничную наценку на товары

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В России на законодательном уровне необходимо установить предельный максимум наценки на товары для продажи их в магазинах. В европейских странах розничная наценка находится в диапазоне 20 процентов, а в России — 100 процентов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

По его словам, когда магазин не успевает продать тот или иной товар, срок годности которого подходит к концу, он выставляет его по сниженной цене. И в этом нет ничего плохого: покупатель получает нужный товар со скидкой, а продавец не теряет деньги. Есть и другой вариант избавления от товара, который вот-вот испортится: торговая сеть может вернуть его поставщику. Однако это приведет к ухудшению отношений между ними, а также убыткам последнего. Правда, обязанность по продаже товара возложена на продавца. А он не может реализовать товар зачастую потому, что наценка на него составляет сто процентов.

— Если бы торговые сети не жадничали, товарооборот был бы больше, а покупатели на ту же сумму могли бы приобрести в полтора раза больше товаров, особенно это касается продовольственных товаров. Получается, что за счет жадности крупных розничных сетей люди вынуждены экономить на еде. Я считаю, что нужно нормировать розничные наценки. Установить законодательно ограничения возможности устанавливать розничную наценку 30 процентами, например, — сказал Шапкин.

Также он подчеркнул, что в странах Европы нормальной считается розничная наценка в 20 процентов. Шапкин также добавил, что в России снижается покупательская способность населения.

«ВМ» писала, что за первые шесть месяцев 2021 года жители России сократили долю расходов на продукты питания в общем объеме своих трат практически до уровня, который фиксировался до начала пандемии коронавирусной инфекции.

Доля трат на продукты снизилась с 32,7 процента в 2020 году до 28,6 процента в первом полугодии 2021 года. Для сравнения: в докризисный период (первое полугодие 2019 года) доля трат на продукты составляла 26,7 процента.

При этом расходы россиян на непродовольственные товары, напротив, выросли. По мнению авторов исследования, это косвенно подтверждает рост доходов населения и расширение платежеспособного спроса.

Рынок лекарственных препаратов еще в начале лета стал приобретать привычные допандемийные очертания. Такого мнения придерживается фарманалитик Сергей Шуляк. Эксперт добавил, что данный рынок находится в полусонном состоянии, потому что в 2020 году было закуплено про запас множество лекарственных средств.