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Экстрасенс Мехди Вафа составил топ-5 лучших жен по знаку зодиака

Виктория Сикерина

Общество
Экстрасенс Мехди Вафа составил топ-5 лучших жен по знаку зодиака
Фото: instagram/mehdiebrahimivafa

Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа рассказал, представительницы каких знаков зодиака проявляют себя как лучшие спутницы жизни.

На пятом месте расположились Овны. Женщины этого знака — мастера на все руки. Они могут выполнять не только женские, но и мужские обязанности в быту. Несмотря на то что девушки-Овны способны выдержать многое, им необходима поддержка и забота, отметил экстрасенс.

Четвертое место эксперт присудил Львам. По его словам, представительницы этого знака зодиака отличаются мудростью, силой воли и внутренним стержнем. Однако внешность таких особ обычно нежна и привлекательна. Кроме того, Львы — надежные партнеры, с которыми мужчина чувствует себя в безопасности.

Третью строчку рейтинга заняли Скорпионы. Девушки этого знака прямолинейны и ясны в своих высказываниях и мыслях. Союз со Скорпионами будет нелегким, но при правильном подходе такие спутницы раскроются с новой стороны. С ними можно будет выстроить равный диалог и получить взаимоуважение.

Второе место досталось Весам. Представительницы данного знака предназначены для быта и создания уюта. Верность, умение слушать и не накалять атмосферу — одни из главных качеств таких девушек. Также они умеют прощать, но в пределах разумного, подчеркнул Вафа.

Золото рейтинга досталось Козерогам, в которых, по словам экстрасенса, сочетаются все лучшие качества жены. Представительницы этого знака по-настоящему умеют любить и дарить эту любовь партнеру. Часто они готовы перечеркнуть собственную карьеру ради развития супруга. Также Козероги — превосходные хозяйки, способности которых с каждым годом лишь совершенствуются, пишет издание Starhit.

Также экстрасенс Вафа назвал пять самых придирчивых женщин и требовательных мужчин по знаку зодиака.

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