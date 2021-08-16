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Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября

Илья Ашуров

Город
Московскую международную книжную ярмарку перенесли на конец сентября
Фото: Пресс-служба ММКЯ

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) перенесена на 23-26 сентября из-за эпидемиологической ситуации. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Изначально проведение ярмарки было запланировано на 8-12 сентября. Организаторы решили ее перенести в связи с рекомендациями мэра по проведению массовых мероприятий, а также по причине «нервной ситуации» с COVID-19.

— С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки организационный комитет по подготовке и проведению 34-й Московской международной книжной ярмарки принял непростое решение перенести традиционные сроки ярмарки и провести очередную ММКЯ в обычном режиме с 23 по 26 сентября в павильоне № 5 ЦВК «Экспоцентр», — заявили в оргкомитете.

Также организаторы отметили, что в ходе очного проведения ярмарки будут соблюдены все санитарные нормы, предписанные Роспотребнадзором, передает ТАСС.

Для жителей города регулярно проводятся различного рода образовательные мероприятия. Так, столичные парки подготовили экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Мероприятия пройдут с 17 по 22 августа в онлайн- и офлайн-формате. Для посещения некоторых из них потребуется предварительная регистрация или приобретение билета.

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