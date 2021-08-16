Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Экскурсии, кинопоказы и лекции пройдут в московских парках с 17 по 22 августа

Илья Ашуров

Город
Экскурсии, кинопоказы и лекции пройдут в московских парках с 17 по 22 августа
Фото: mos.ru / Максим Денисов
Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Столичные парки подготовили экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Мероприятия пройдут с 17 по 22 августа в онлайн- и офлайн-формате. Для посещения некоторых из них потребуется предварительная регистрация или приобретение билета.

17 августа в парке искусств «Музеон» доктор биологических наук Михаил Гельфанд прочтет лекцию «Генетическая одиссея, или Tindr для кроманьонца». В ней он расскажет о том, как знакомились пещерные люди. Среди прочего слушатели узнают о влиянии социальных связей древних людей на наше современное общение. Лекция начнется в 18:30. Необходима предварительная регистрация.

Посмотреть советское кино в неординарном месте можно 19 августа в парке «Северное Тушино». Посетители смогут посмотреть фильм «Девушка с гитарой» в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». В музыкальной комедии 1958 года главную роль сыграла Людмила Гурченко. Для посещения потребуется заранее зарегистрироваться.

Документальное кино о Венеции покажут вечером 20 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Свою картину «Сад, который скрыт» представит режиссер Татьяна Данильянц. На показе будет присутствовать приглашенный гость — близкий друг поэта Иосифа Бродского граф Джироламо Марчелло. Посещение требует предварительной регистрации и приобретение билета.

Усадьба Воронцово подготовила виртуальную экскурсию по киноклубу-музею «Эльдар». Посетители видеотура смогут увидеть главные экспонаты музея, а также посетить тематическое кафе «Берегись автомобиля». Онлайн-экскурсия состоится в 18:00 17 августа на страницах усадьбы в соцсетях.

Более подробную информацию обо всех мероприятиях, которые подготовили парки, можно получить на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
ДосугПаркиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте