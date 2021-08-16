Экскурсии, кинопоказы и лекции пройдут в московских парках с 17 по 22 августа

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Россия, Москва, музей-заповедник Царицыно Карта всех событий

Столичные парки подготовили экскурсии, лекции, кинопоказы и мастер-классы. Мероприятия пройдут с 17 по 22 августа в онлайн- и офлайн-формате. Для посещения некоторых из них потребуется предварительная регистрация или приобретение билета.

17 августа в парке искусств «Музеон» доктор биологических наук Михаил Гельфанд прочтет лекцию «Генетическая одиссея, или Tindr для кроманьонца». В ней он расскажет о том, как знакомились пещерные люди. Среди прочего слушатели узнают о влиянии социальных связей древних людей на наше современное общение. Лекция начнется в 18:30. Необходима предварительная регистрация.

Посмотреть советское кино в неординарном месте можно 19 августа в парке «Северное Тушино». Посетители смогут посмотреть фильм «Девушка с гитарой» в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец». В музыкальной комедии 1958 года главную роль сыграла Людмила Гурченко. Для посещения потребуется заранее зарегистрироваться.

Документальное кино о Венеции покажут вечером 20 августа в музее-заповеднике «Царицыно». Свою картину «Сад, который скрыт» представит режиссер Татьяна Данильянц. На показе будет присутствовать приглашенный гость — близкий друг поэта Иосифа Бродского граф Джироламо Марчелло. Посещение требует предварительной регистрации и приобретение билета.

Усадьба Воронцово подготовила виртуальную экскурсию по киноклубу-музею «Эльдар». Посетители видеотура смогут увидеть главные экспонаты музея, а также посетить тематическое кафе «Берегись автомобиля». Онлайн-экскурсия состоится в 18:00 17 августа на страницах усадьбы в соцсетях.

Более подробную информацию обо всех мероприятиях, которые подготовили парки, можно получить на официальном сайте мэра Москвы.