Эксперт рассказал о негативных последствиях дефицита калорий при похудении

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Слишком большой дефицит калорий является одной из ошибок худеющих и не позволяет человеку избавиться от жира. Последствиями дефицита могут стать не только плохое настроение, замедление сообразительности, но и анорексия. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель направления инновационных проектов ISG Neuro, член рабочих групп SportNet и NeuroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Владимир Статут.

По его словам, ниже базального метаболического уровня есть нельзя. По словам Статута, «организм не умеет из воздуха варить энергию, но он умеет хорошо ее распределять, выделять ценное и мусор».

— Ценно для него — выжить, а механизм выживания — это ваша жизнедеятельность плюс жиры. Он будет вырабатывать кортизол и за счет этого ограничивать функции вашего организма. Например, если вы перестанете есть или будете есть, например, 1000 килокалорий, то первую неделю или две вы начнете худеть, у вас поднимется настроение, вы начнете соображать лучше, а потом начнется обратный процесс. Хуже всего то, что организм начнет пережигать мышечные ткани и стараться не трогать жиры. Потому что откладывать жиры — это выживание, — сказал собеседник издания.

По его словам, в итоге попытка похудеть, вероятно, закончится skinny fat: человек «станет покачивающимся скелетом с жирным животиком». И, смотря на фигуру, худеющему захочется еще больше отказаться от питания.

— Это приведет к опасному заболеванию — анорексии, — заключил Статут.

Диетолог Елена Соломатина рассказала, что многие люди ведут борьбу с избытком висцерального жира. Именно он нарушает гормональный фон, вызывает воспаление в организме, а также увеличивает риск появления серьезных болезней. По ее мнению, нужно употреблять продукты, которые имеют низкий гликемический индекс. Речь идет о коэффициенте, показывающем, с какой скоростью углеводы, которые находятся в продукте питания, усваиваются организмом, а также увеличивают уровень сахара в крови.

Жир откладывается именно в области живота. К продуктам, имеющим высокий гликемический индекс, относится пиво. Именно поэтому у людей, злоупотребляющих данным алкогольным напитком, появляется так называемый пивной живот.

Как подчеркнула Соломатина, низкий гликемический индекс имеют продукты, в которых содержится много клетчатки. Например, к ним можно отнести овощи. Клетчатка также содержится во фруктах, однако из-за того что они содержат сахар, диетолог рекомендовала относиться к ним с осторожностью.