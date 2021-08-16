Росреестр оформил пятнадцать домов по реновации на востоке Москвы

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Управление Росреестра по Москве поставило на кадастровый учет пятнадцать домов по программе реновации жилищного фонда Москвы в ВАО столицы.

Пятнадцатый по счету дом, поставленный на учет, располагается по адресу улица Плеханова, дом 22.

Общая площадь объекта составляет 21,7 тысячи квадратных метров. Внутри здания насчитывается 192 квартиры, шесть из которых оборудованы специально для маломобильных граждан. В них увеличены проемы коридоров и установлена специальная сантехника.

Входы в здание находятся на уровне земли, за счет чего создается возможность для легкого передвижения.

Этаж под землей рассчитан на 108 машино-мест, придомовая территория благоустроена. Во дворе объекта находятся детская и спортивная площадки, а также зоны для отдыха местных жителей.

Руководитель Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов заявил, что Восточный административный округ столицы занимает третье место по числу поставленных на кадастровый учет соцобъектов.

До этого столичный Росреестр поставил на кадастровый учет многоквартирный дом и детский сад в районе Люблино, сообщили в пресс-службе ведомства. Жилой дом расположен на Краснодонской улице, дом 46/1. В новостройке 80 квартир: 13 трехкомнатных, 54 двухкомнатные и 13 однокомнатных. Общая площадь здания превышает семь тысяч «квадратов». Пространство вокруг дома благоустроено: проведено озеленение, установлены детская и спортивная площадки.