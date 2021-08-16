За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1489 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 806 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровел 15 601 пациент.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.