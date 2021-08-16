Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 20 765 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,6 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

По количеству заболевших в России продолжает лидировать Москва. За последние 24 часа в российской столице зафиксировали 1489 случаев заболевания коронавирусом.

За последние сутки в стране также было зафиксировано 806 летальных исходов. После прохождения лечения от COVID-19 полностью выздоровел 15 601 пациент.

За последние сутки в России выявили 20 765 новых случаев коронавируса Фото: Стопкоронавирус.рф

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

Читайте также:
КоронавирусРоссиястатистика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Все мнения
О проекте