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Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая

Виктория Сикерина

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Московские компании представят свою продукцию в торговом центре Китая
Фото: edu.gov.ru

Столичные фирмы продемонстрируют свою продукцию в одном из самых крупных торговых центров Китая. Об этом рассказали в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что компании разместят пищевые и косметические товары. Расходы по размещению полностью покроет Московский экспортный центр (МЭЦ).

Столичные производители представят свою продукцию в торговом центре Chengdu International Trade City. Комплекс расположен в городе Ченду, население которого составляет свыше 16 миллионов человек.

Товары столичных фирм будут представлены в павильоне Russian Commodities Pavillion и магазине Russian Commodities Pavillion. Эти локации специально оборудуют для развития отечественной продукции в Китае.

— Здесь менеджеры российского павильона организуют встречи с представителями торговых сетей и дистрибьютерами, представляют образцы товаров РФ партнерам, сопровождают предпринимателей при заключении внешнеторговых контрактов. Товары Москвы также планируется разместить на онлайн-площадке WeChat, — добавили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что принять участие в проекте могут столичные компании, которые занимаются производством пищевых и косметических товаров длительного срока годности. Также в составе недопустимо наличие компонентов животного происхождения.

Из-за стремительного восстановления экономики столицы после пандемии коронавируса обороты розничных и мелкооптовых предприятий составили 513,6 миллиарда рублей за июль 2021 года.

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