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Свыше 200 навесов установили на выходах со станций метро в Москве

Виктория Сикерина

Город
Свыше 200 навесов установили на выходах со станций метро в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Выходы со станций Московского метрополитена, начиная с 2014 года, оборудовали более 200 навесами. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в понедельник, 16 августа.

Он отметил, что за этот срок было установлено 209 навесов на 54 станциях. Ранее, по словам Максима Ликсутова, выходы со станций были оборудованы лишь лестницами.

— Теперь входы на станцию защищены от осадков, а благодаря тому, что вода не скапливается на ступенях, подниматься и спускаться пассажирам стало удобнее и безопаснее, — сказал заммэра Москвы.

Также он добавил, что в скором времени навесы установят на 20 станциях Московского метрополитена.

Максим Ликсутов отметил, что подобные сооружения необходимы для продления срока службы метро. Навесы производят из металла, цветной керамики и стекла, а облицовывают камнем. Также во время установки конструкций выходы оборудуются системой обогрева, что не дает наледи образоваться в зимний период, сообщает Telegram-канал Дептранса.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что в скором времени виртуальную карту «Тройка» можно будет переносить с устройства на устройство без потери данных и баланса. Новая система сейчас проходит тестирование.

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