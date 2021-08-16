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Около 10 школьных ярмарок откроют в Подмосковье в августе 2021 года

Полина Долганова

Город
Около 10 школьных ярмарок откроют в Подмосковье в августе 2021 года
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Около десяти школьных ярмарок планируется открыть в Московской области в августе текущего года. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщает пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Некоторые торговые точки начнут свою работу с 16 августа.

Отмечается, что в на всех планируемых ярмарках будет организовано порядка 1,5 тысячи торговых зон.

На мероприятиях можно будет купить школьную форму, спортивную обувь, портфели и предметы канцелярии, передает «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) была перенесена на 23–26 сентября из-за эпидемической ситуации, сообщили в оргкомитете мероприятия.

Изначально проведение ярмарки было запланировано на 8–12 сентября. Организаторы решили ее перенести в связи с рекомендациями мэра Москвы по проведению массовых мероприятий, а также по причине «нервной ситуации» с COVID-19.

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