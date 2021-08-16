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Тепловой картой загрузки МФЦ воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья

Виктория Сикерина

Общество
Тепловой картой загрузки МФЦ воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Тепловой картой загрузки МФЦ воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства госуправления, ИТ и связи в понедельник, 16 августа.

В ведомстве отметили, что карту создали прошлым летом. Она позволяет понять, насколько сильно загружены офисы, и выбрать подходящий. Такая система не только экономит время, но и препятствует массовому скоплению людей.

— Так как по большинству услуг у нас действует принцип экстерриториальности, то можно выбрать любой офис, даже за пределами своего городского округа, и сэкономить время, не стоя в очередях, — заявил глава министерства Максим Рымар.

Примечательно, что на карту было нанесено 126 офисов и 222 территориальных подразделения центров госуслуг. Самые многолюдные МФЦ отмечаются красным цветом, средней загруженности — желтым и свободные — зеленым, сообщает «Подмосковье сегодня».

Во вторник, 10 августа, портал «Я дома» представил онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории». Экспозиция была создана к юбилею центров «Мои документы». Здесь покажут, как с течением времени менялся процесс оформления и получения документов.

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