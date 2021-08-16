Выставка «90/91: Горбачев. Ельцин. Страна» открылась в музее «Пресня»

Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Историко-мемориальный музей «Пресня» представляет выставку «90/91: Горбачев. Ельцин. Страна», приуроченную к 90-летию со дня рождения М. С. Горбачева и Б. Н. Ельцина.

Экспозиция сфокусирована на 1990–1991 годах, периоде максимального пересечения их политической деятельности, времени революционного процесса распада СССР и рождения нового государства — Российской Федерации.

Посетители увидят на выставке вариант иллюстрации исторического периода, который определил в том числе и современную внутрироссийскую жизнь.

Хронологические рамки выставки — 1990–1991 годы. Именно к этому периоду относится основная часть материалов, представляя события в артефактах. На августовский путч ГКЧП зрителю предложено взглянуть через призму авторских живописных работ художницы Владиславы Дулевой.

Выставка открыта до 24 октября, сообщается на сайте музея.