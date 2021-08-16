Синоптики рассказали о погоде в Москве на текущей неделе
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Предпоследняя неделя августа порадует москвичей теплой погодой. Однако дожди тоже не исключены. Синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные осадки в некоторых районах столицы.
Во вторник, 17 августа, воздух прогреется до 27–29 градусов. По прогнозам метеорологов, в столице ожидаются переменная облачность и погода без осадков.
В среду, 18 августа, ожидаются местами кратковременные дожди и минимальное снижение температуры до 26–28 градусов.
Четверг, 19 августа, в столице будет более прохладным. Воздух прогреется до 22–24 градусов. Также возможны небольшие осадки.
В пятницу, 20 августа, ожидается еще понижение температуры воздуха — до 20–25 градусов. Помимо этого, специалисты не исключают возможности кратковременных дождей и переменной облачности.
На выходных погода порадует москвичей и гостей столицы. Эксперты не ожидают существенных осадков. Столбик термометра установится на отметке 20–25 градусов тепла, сообщает официальный сайт мэра Москвы.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, когда в Москве начнется листопад. По словам синоптика, золотая осень в этом году в столице будет продолжительной.