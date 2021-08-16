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Бомж-рецидивист напал с ножом на москвича в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Бомж-рецидивист напал с ножом на москвича в центре Москвы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Садовая-Черногрязская улица, 13/3к1 Карта всех событий

Столичная полиция задержала мужчину без определенного места жительства, который напал с ножом на своего оппонента в ходе уличной ссоры. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Утром 15 августа в скорую помощь поступило сообщение о ножевом ранении на улице Садовой-Черногрязской. Приехав на вызов, врачи обнаружили раненного в шею и грудь мужчину.

Позже выяснилось, что данные повреждения потерпевший получил во время уличного конфликта с незнакомцем. В какой-то момент ссоры последний выхватил нож, нанес несколько ударов своему оппоненту и скрылся.

В тот же день полиция задержала преступника. Им оказался 62-летний ранее судимый за убийство мужчина. По факту случившегося проводится проверка.

По удивительному совпадению в тот же день, 15 августа, подобный инцидент произошел в подмосковном Волоколамске. В ходе уличной драки один из участников конфликта, мужчина в возрасте 42 лет, получил колото-резаное ранение живота. За совершение преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего мужчину.

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