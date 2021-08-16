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Лжеюристы похищали деньги у пожилых людей, обещая помощь с увеличением пенсии

Илья Ашуров

Происшествия
Лжеюристы похищали деньги у пожилых людей, обещая помощь с увеличением пенсии
Фото: СК РФ

Московская полиция задержала троих уроженцев ближнего зарубежья, которые крали деньги у пенсионеров, выдавая себя за юристов. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По словам представителя ведомства, задержанные звонили пожилым людям и предлагали им юридические консультации, обещая помощь в решении различных проблем. Получая от своих жертв деньги, злоумышленники переставали выходить на связь.

Вычислить мошенников помог пенсионер, у которого похитили более 1,3 миллионов рублей. За указанную сумму ему обещали содействие в получении статуса ветерана, оформлении льгот и увеличении пенсии.

Однако, как и в других случаях, вместо помощи мужчина получил лишь финансовый убыток. После произошедшего он обратился к правоохранителям.

Спустя некоторое время троих мошенников задержали.

— Договоры потерпевшие подписывали со злоумышленниками в офисе на Марксисткой улице столицы. Доверчивым гражданам аферисты обещали успешное решение широкого спектра вопросов. Для убедительности и в подтверждение своего «профессионализма» лжеюристы размещали на стенах благодарности, якобы оставленные клиентами, — цитируют Волк «МВД Медиа».

Представитель ведомства подчеркнула, что от рук мошенников пострадали около ста граждан, большинство из них — пенсионеры.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Двоим фигурантам по данному делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а их соучастнице — подписка о невыезде.

Пожилые жители столицы нередко становятся жертвами мошенников. Так, в этом месяце полиция задержала телефонного мошенника, который похитил у двух московских пенсионерок почти 1,5 миллиона рублей.

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