Первая ПЦР-лаборатория открылась в Кунгуре

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В российском городе Кунгур открылась первая ПЦР-лаборатория. Об этом стало известно в понедельник, 16 августа.

До этого пациенты были вынуждены отправлять тесты на наличие в организме коронавирусной инфекции в Пермь и Киров.

На оборудование больницы региональные власти потратили около 10 миллионов рублей. Тестировать пациентов теперь смогут три медика и два лаборанта.

С 5 августа лаборатория функционировала в тестовом режиме. С настоящего момента — 16 августа — все ПЦР-тесты из ближайших медицинских учреждений будут отправляться в новый центр, передает ОТР.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проверить цены на ПЦР-тесты в частных медицинских клиниках и лабораториях. Контроль за соблюдением поручения будут осуществлять Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор.

Треть перенесших коронавирусную инфекцию страдают от постковидного синдрома, который значительно ухудшает качество жизни. Об этом рассказала в понедельник, 16 августа, Хадижат Омарова, руководитель отдела клинических исследования ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. Специалист объяснила, что при легкой форме заболевания пациенты выздоравливают через две недели. Однако при средней и тяжелой формах процесс восстановления занимает от трех до шести недель. К тому же, по словам Омаровой, у таких заболевших даже после отрицательного ПЦР-тест наблюдается симптоматика вируса.