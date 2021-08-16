Врач раскрыла подробности о постковидном синдроме у переболевших COVID-19

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Треть перенесших коронавирусную инфекцию страдают от постковидного синдрома, который значительно ухудшает качество жизни. Об этом рассказала в понедельник, 16 августа, Хадижат Омарова, руководитель отдела клинических исследования ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора.

Специалист объяснила, что при легкой форме заболевания пациенты выздоравливают через две недели. Однако при средней и тяжелых формах процесс восстановления занимает от трех до шести недель. К тому же, по словам Хадижат Омаровой, у таких заболевших даже после отрицательного ПЦР-тест наблюдается симптоматика вируса.

Также врач заявила, что у многих постковидный синдром сохраняется на протяжении полугода. С течением времени он ослабевает и полностью исчезает, но есть случаи и более длительного восстановления.

— Реабилитация после ковида нужна всем. И важно приступать к ней как можно раньше, чтобы не допустить развития фиброзной ткани в легких. Особенно эта рекомендация актуальна для лиц с обширным поражением легких и находившихся на ИВЛ, — отмечает РИА Новости.

Ранее Хидижат Омарова сообщила, что дети переносят постковидный синдром гораздо лучше и быстрее, чем взрослые. При этом специалист подчеркнула, что на данный момент последствия коронавирусной инфкекции изучены недостаточно, поэтому врачи продолжают наблюдать за пациентами.