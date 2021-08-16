Посещаемость фитнес-клубов Москвы превысила докризисный уровень

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Оборот фитнес-клубов столицы превысил допандемийный уровень. В июле он стал больше на 17,9 процента по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Интерес москвичей к спорту, спортивным товарам и здоровому образу жизни растет, особенно это заметно в летние месяцы. За июль 2021 года оборот фитнес-центров Москвы составил 806 млн рублей, увеличившись на 5,6 процента к июню, а в сравнении с июлем 2020 года рост составил 40,3 процента. За первое полугодие 2021 года оборот фитнес-центров достиг 5,48 миллиарда рублей, что на 92,5 процента превысило показатель аналогичного периода 2020 года и на 24,7 процента — 2019-го, — рассказал он.

В 2020 году фитнес-клубы прекратили работу с конца марта по 23 июня. Они решили поддержать своих клиентов, несмотря на ограничения, — переводили некоторые занятия в онлайн-формат, замораживали клубные карты, чтобы сдвинуть срок их действия на несколько месяцев.

— Принятые меры позволили фитнес-центрам сохранить основную клиентскую базу и привлечь новых посетителей после того, как ограничения были сняты. Пик продаж в прошлом году пришелся на сентябрь, когда оборот отрасли составил 718 млн рублей, — заявил руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что в ноябре и декабре того же года оборот вырос еще больше. Потому что в эти месяцы традиционно предоставляются скидки на абонементы.

Кроме того, фитнес-центрам оказывалась дополнительная поддержка со стороны властей столицы — отрасль вошла в число наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Ограничения не сильно сказались на вовлеченных в эту отрасль. В 2020-м наблюдалось незначительное сокращение рабочих мест, но по итогам за три года общее число задействованных в этой сфере людей выросло почти наполовину, сообщает Аналитический центр Москвы.

Недавно сообщалось, что спрос на занятия спортом в России за год вырос вдвое. А по сравнению с 2019 годом, в три раза больше россиян решили заняться спортом.