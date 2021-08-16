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Мужчина в Москве напал на социального работника, требуя деньги

Анастасия Волоснова

Происшествия
Мужчина в Москве напал на социального работника, требуя деньги
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Большая Андроньевская улица, 22 Карта всех событий

Неизвестный мужчина напал с ножницами на социального работника из-за отказа дать денежные средства. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в понедельник, 16 августа, в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 15 августа, по адресу улица Большая Андроньевская, дом 22. К женщине, которая является социальным работником, во время патрулирования подошел неизвестный мужчина и попросил денег. Однако сотрудница социальных служб ответила ему отказом.

Спустя некоторое время, около 9:00 утра, мужчина вернулся к женщине и начал требовать от нее денежные средства, угрожая маникюрными ножницами. После нападения на место происшествия прибыла полиция.

Нападавшего доставили в ОМВД. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого бомж-рецидивист напал с ножом на москвича в центре Москвы. Подобный инцидент произошел в подмосковном Волоколамске. В ходе уличной драки один из участников конфликта, мужчина в возрасте 42 лет, получил колото-резаное ранение живота. За совершение преступления сотрудники правоохранительных органов задержали 62-летнего мужчину.

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