Деревянный настил со смотровыми площадками и качелями откроется в «Парке Яуза» в этом году

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Россия, река Чермянка Карта всех событий

В пойме реки Чермянка, расположенной на территории будущего проекта «Парк Яуза», в сентябре появится деревянный настил со смотровыми площадками и качелями. Специалисты Комплекса городского хозяйства проводят работы по его обустройству, сообщил в понедельник, 16 августа, заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Экотропу планируем открыть в сентябре, она будет располагаться на участке от улицы Мусоргского до проезда Дежнева. Ее общая протяженность составит 1,2 километра, ширина - 3 метра, такие размеры позволят комфортно разойтись встречным потокам посетителей парка, — рассказал он.

Заммэра упомянул, что это место и сейчас пользуется популярностью у горожан, а вместе с новым маршрутом они получат еще и спуск к воде.

Настил будет располагаться на свайном основании, окруженном металлокаркасом. Для безопасности по его краям установят бортики с архитектурной подсветкой.

Будущий настил соединят с девятью смотровыми площадками, а также пешеходными дорожками. На площадках установят лавочки и парковые качели. Вдоль настила высадят цветы и кустарники, в том числе находящимися в Красной книге.

— В результате масштабных работ, которые ведутся сейчас в пойме реки Чермянки, в столице появятся новые благоустроенные территории, которые войдут в состав уникальной природной территории - «Парк Яуза». Он станет самым длинным экологическим парком в Европе и, надеемся, одним из популярных мест отдыха москвичей и гостей столицы, — резюмировал Бирюков.

В июле сообщалось, что панда-парк с веревочным лабиринтом появится в пойме реки Чермянки в Москве. Аттракцион будет состоять из двух маршрутов. Первый находится на высоте 1,5 метра и считается детским — в него входят мост с препятствиями, веревочный лабиринт и вертикальная сеть «паук». Взрослая трасса расположена на высоте 4,5 метра над уровнем земли. Ее оборудуют вертикальными захватами, натянутым тросом для спуска, вертикальными брусьями «спираль» и мостом с кочками.