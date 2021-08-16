Три корпуса проблемного ЖК «Марьино град» ввели в эксплуатацию

Новостройка / Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, поселение Филимонковское, жилой комплекс Марьино Град Карта всех событий

В проблемном жилом комплексе (ЖК) «Марьино град» ввели в эксплуатацию еще три корпуса. Квартиры в них получат 285 дольщиков. Об этом в понедельник, 16 августа, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Получено разрешение на ввод в эксплуатацию еще трех корп. 1, 4, 7 последней очереди проблемного ЖК «Марьино град», достройку которых в статусе технического заказчика обеспечила компания Capital Group. По оставшимся во всем объеме жилого комплекса двум корп. 5 и 6 поданы заявления на получение разрешений на ввод в эксплуатацию, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что после ввода всех корпусов объект исключат из «Дорожной карты» столицы.

Площадь введнных корпусов составилапочти 27 тысяч квадратных метров. Теперь дольщики должны проголосовать за передачу квартир, чтобы получить ключи от новой собственности.

Застройщик выполнил работы по всем 22 корпусам проблемного ЖК и подготовила документы. Дома 1, 2, 4, 5, 6, 7, и 9 в начале августа прошли проверку и соответствуют техническим регламентам (ЗОС), передает агентство городских новостей «Москва».

Capital Group уже не впервые достраивает проблемные объекты. В прошлом году компания полностью сдала ЖК «Спортивный квартал» и семь корпусов ЖК «Спорт таун».

Известно, что скоро начнут достраивать еще один проблемный объект. 16 августка заключен договор о строительстве проблемного жилого комплекса «Легенда».

Подрядчик также является техническим заказчиком, выполняющим работы по проектированию жилого комплекса, расположенного на 42-м километре Калужского шоссе.

Так как стройплощадка была ранее осмотрена, подрядчик может без промедлений приступить к монтажным работам на объекте.