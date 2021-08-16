Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Новый пешеходный маршрут создадут на юго-востоке Москвы в этом году

Михаил Алимов

Город
Новый пешеходный маршрут создадут на юго-востоке Москвы в этом году
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Плющево Карта всех событий

Завершаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны в Рязанском районе столицы. Она пройдет от железнодорожной станции Плющево Казанского направления в сторону Рязанского проспекта. Маршрут откроется в этом году, сообщает в понедельник, 16 августа, пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Установим новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газоны, обновим покрытие пешеходных зон, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе добавили, что благоустроят и прилегающий двор у третьего корпуса дома № 29 на улице Михайлова. Там установят игровой комплекс, оформленный в виде самолета, песочный «дворик», а также поставят качели.

Отмечается, что работы по созданию маршрута завершены на 75 процентов.

Недавно сообщалось, что деревянный настил со смотровыми площадками и качелями откроется в парке «Яуза» в этом году. Настил будет располагаться на свайном основании, окруженном металлокаркасом. Для безопасности по его краям установят бортики с архитектурной подсветкой. Будущий настил соединят с девятью смотровыми площадками, а также пешеходными дорожками. На площадках установят лавочки и парковые качели.

Читайте также:
маршрутМоскваБлагоустройство
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Недооцененные сами собой

Михаил Антонцев
Михаил Антонцев

Город вернул рабочие места

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Соревнуется с Транссибом

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Устроим сладкую жизнь

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Покаяние на краю пропасти

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Шанс получить двойной выигрыш

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Время, когда легко быть щедрым

Все мнения
О проекте