Новый пешеходный маршрут создадут на юго-востоке Москвы в этом году

Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Россия, Казанское направление Московской железной дороги, платформа Плющево Карта всех событий

Завершаются работы по благоустройству новой пешеходной зоны в Рязанском районе столицы. Она пройдет от железнодорожной станции Плющево Казанского направления в сторону Рязанского проспекта. Маршрут откроется в этом году, сообщает в понедельник, 16 августа, пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Установим новые опоры освещения, скамейки для отдыха, дополнительно высадим деревья и кустарники, разобьем газоны, обновим покрытие пешеходных зон, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

В пресс-службе добавили, что благоустроят и прилегающий двор у третьего корпуса дома № 29 на улице Михайлова. Там установят игровой комплекс, оформленный в виде самолета, песочный «дворик», а также поставят качели.

Отмечается, что работы по созданию маршрута завершены на 75 процентов.

Недавно сообщалось, что деревянный настил со смотровыми площадками и качелями откроется в парке «Яуза» в этом году. Настил будет располагаться на свайном основании, окруженном металлокаркасом. Для безопасности по его краям установят бортики с архитектурной подсветкой. Будущий настил соединят с девятью смотровыми площадками, а также пешеходными дорожками. На площадках установят лавочки и парковые качели.