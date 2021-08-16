Цена на газ в Европе почти достигла 580 долларов за тысячу кубометров

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В ходе торгов цена на газ в Европе почти достигла отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные ICE в понедельник, 16 августа.

Стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла на 13:07 значения в 577,4 доллара за тысячу кубометров, или 48,05 евро за мегаватт-час. За день цены на газ в Европе выросли почти на 7,7 процента по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Повышение цены происходит на фоне аварии на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. Тогда на предприятии произошел пожар, который потушили спустя сутки.

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» составляет 0,93 миллиона кубометров в сутки. «Газпром экспорт» продолжает в полном объеме выполнять заявки по твердым обязательствам перед потребителями из Европы, отмечает ТАСС.

12 августа в ОПЕК сообщили о сохранении прогноза мирового спроса на нефть в 2021 году — согласно нему, ожидается рост на шесть миллионов баррелей в сутки.

Общий мировой спрос на нефть, по оценке ОПЕК, вырастет примерно на шесть миллионов баррелей в сутки до 96,6 миллиона баррелей в сутки. В 2022 году спрос на нефть вырастет на 3,3 миллиона баррелей в сутки, приводит прогноз организация.

Спрос на нефть в мире, согласно данным ОПЕК, превысит 100 миллионов баррелей в сутки во втором полугодии 2022-го. Устойчивый рост спроса на нефть, как ожидается, обеспечит контроль над коронавирусом с помощью программ вакцинации, а также улучшенного лечения.