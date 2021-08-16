Семья из четырех человек утонула в реке на Ямале

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В Ямало-Ненецком округе утонула семья из четырех человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в региональном СУ СК в понедельник, 16 августа.

— По предварительным данным следствия, в Ямальском районе в вечернее время 15 августа около 22:00 (20:00 по Москве — прим. «ВМ») семья местных жителей, среди которых находился восьмилетний ребенок, на моторной лодке «Казанка 5м3» возвращалась по реке Тидиби Яха домой — в село Новый Порт, но к месту назначения они не прибыли, — говорится в сообщении.

Вскоре полиции и местным жителям удалось найти тела двух женщин и ребенка без спасательных жилетов в реке в десяти километрах от Нового Порта. При этом тело мужчины пока не найдено.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена», отмечается на сайте СК.

30 июля в деревне Власово поселения Марушкинского в Новой Москве обнаружили тело малолетнего ребенка с признаками утопления. По предварительной информации, девочка 2020 года рождения, оставшись без присмотра взрослых, дошла до пруда, в котором утонула.

В настоящее время прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о несовершеннолетних, по результатам чего при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по данному факту по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», поставлены столичной прокуратурой на контроль.