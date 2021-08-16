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Жителям Подмосковья напомнили, как найти отделение МФЦ без толп и очередей

Анастасия Волоснова

Общество
Жителям Подмосковья напомнили, как найти отделение МФЦ без толп и очередей
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Для получения информации о загруженности отделений МФЦ жители Подмосковья могут воспользоваться специальной онлайн-картой на портале госуслуг региона. Об этом рассказал в понедельник, 16 августа, министр госуправления региона Максим Рымар.

Данную карту создали летом прошлого года. Она позволяет понять, насколько сильно загружены офисы, и выбрать подходящий. По словам министра, такая система не только экономит время, но и препятствует массовому скоплению людей.

На карту было нанесено 126 офисов и 222 территориальных подразделения центров госуслуг. Самые многолюдные МФЦ отмечаются красным цветом, средней загруженности — желтым, и свободные — зеленым.

Записаться на прием в МФЦ можно через портал госуслуг или по короткому номеру «122», сообщает «Подмосковье сегодня».

Всего тепловой картой загрузки МФЦ воспользовались более 200 тысяч жителей Подмосковья, сообщили ранее в пресс-службе областного Министерства госуправления, IT и связи.

Во вторник, 10 августа, портал «Я дома» представил онлайн-выставку «Москва — с заботой об истории». Экспозиция была создана к юбилею центров «Мои документы». Здесь покажут, как с течением времени менялся процесс оформления и получения документов.

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