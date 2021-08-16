Аксенов предложил способ спасения Керчи от будущих паводков

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Власти Крыма рассматривают возможность строительства дамбы для защиты Керчи от паводков. Об этом заявил глава полуострова Сергей Аксенов в понедельник, 16 августа.

— Сегодня в рамках рабочей поездки лично осмотрел с коллегами два пруда в селах Войково и Бондаренково Ленинского района, из которых основная вода идет на город Керчь и возникает подтопление, — рассказал чиновник.

Он также обсудил с местными властями возможность сооружения дамбы, которая защитит город. Аксенов подчеркнул, что в регионе достаточно сил и средств для аварийно-спасательных работ, отмечает «Царьград».

13 августа часть жителей Керчи эвакуировали из подтопленных из-за дождей районов в пункт временного размещения. Для борьбы с последствиями стихии направили группировку сил и средств из 1034 человек, 292 единиц техники, 17 плавсредств и 48 мотопомп.

12 августа синоптик предупредил, что на Крым и Краснодарский край надвигается «библейский потоп». На западе Краснодарского края ожидалось 186 миллиметров осадков за сутки — это 370 процентов от нормы августа. В Керчи выпал 151 миллиметр осадков при месячной норме 44 миллиметра.