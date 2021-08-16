Астролог назвала даты рождения людей, на которых повлияют планеты с 16 по 29 августа

Фото: pixabay.com

Людей, рожденных в определенный период, ждут сюрпризы из-за особой расстановки планет с 16 по 29 августа. Об этом рассказала астролог Наталья Анисимова.

По мнению астрологов, в ближайшие дни многих людей ожидают глобальные перемены. Неожиданные события принесут Юпитер, Сатурн, Уран, Марс, Венера.

Юпитер поможет достичь карьерного роста. Проявить себя на рабочем месте смогут люди, рожденные 15.02–19.02, 15.04–19.04, 16.05–20.05, 16.06–21.06, 18.08–22.08, 19.10–23.10, 18.11–21.11, 17.12–21.12.

Сатурн будет приучать людей к порядку. Под влиянием данной планеты нужно стать ответственным и превратить свое хобби в профессию. Такой рекомендации нужно придерживаться людям, рожденным 29.01–01.02, 29.03–01.04, 28.04–02.05, 30.05–02.06, 31.07–04.08, 01.10–04.10, 01.11–04.11, 30.11–03.12.

Рожденным 06.01–08.01, 04.02–06.02, 05.03–07.03, 05.05–07.05, 06.07–08.07, 07.08–09.08, 07.09–09.09, 07.11–09.11 следует быть готовым к проделкам Урана. Планета предвещает резкие перемены, неожиданности и свободу.

Нервозную обстановку обеспечит Марс. Людям, который родились 01.03–12.03, 01.06–12.06, 03.09–14.09, 02.12–13.12, стоит быть готовым к сюрпризам конфликтной планеты.

Венера обещает рожденным 20.01–08.02, 20.05–09.06, 22.07–11.08, 22.09–12.10,21.11–10.12 романтику, шопинг и развлечения. Под влиянием этой планеты люди смогут расслабиться и почувствовать вкус праздника.

Неотработанная родовая карма может проявиться под влиянием Черной Луны. К провокациям и искушениям стоит готовиться людям, рожденным 23.02–26.02, 24.05–27.05, 26.08–29.08, 25.11–28.11.

Кармические Узлы повлияют на людей, которые родились 26.02–29.02, 27.05–31.05, 29.08–02.09, 28.11–01.12. Под их влиянием стоит прислушаться к звездам, обратив внимание на свои ежедневные привычки, сообщает Пятый канал.

Недавно астрологи назвали три знака зодиака, представительницам которых постоянно изменяют.

Подозрения в измене мучают многих девушек, и полностью оправдать или опровергнуть свои предположения иногда бывает не так уж и просто. Сексолог Александра Миллер рассказала, по каким признакам можно вычислить изменника.