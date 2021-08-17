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Два помещения на юго-западе Москвы выставили на торги

Татьяна Плотникова

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Два помещения на юго-западе Москвы выставили на торги
Фото: pixabay.com 
Россия, Москва, улица Кржижановского, 24/35к3 Карта всех событий

Два помещения свободного назначения на юго-западе Москвы предлагается арендовать по результатам имущественных торгов. Об этом рассказали в пресс-службе Центра управления городским имуществом.

Первый лот площадью 214,9 квадратных метра находится по адресу улица Кржижановского, дом 24/35, корпус 3. Начальная арендная ставка — 1,5 миллиона рублей в год.

Второй лот находится также на улице Кржижановского, дом 20/30, корпус 2. Его площадь составляет 708,5 квадратных метра, начальная арендная ставка — 4,7 миллиона рублей.

Как отметил заместитель генерального директора Центра управления городским имуществом Артем Сурженко, рядом с данными объектами расположены несколько станций метро, остановки общественного транспорта и удобный выезд на Нахимовский проспект. Также вблизи имеются пруд, институт и лечебно-реабилитационный центр, здесь сосредоточен разнообразный пешеходный трафик. С учетом торгового назначения лотов арендаторы смогут открыть продуктовый магазин или аптеку.

Дата окончания приема заявок — 17 сентября, торги состоятся 28 сентября, сообщается на официальном сайте Центра управления городским имуществом.

С начала 2021 года Москва реализовала на торгах по продаже и аренде 61 земельный участок общей площадью 22,3 гектара, что сопоставимо с показателями 2020 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, 50 участков город сдал в аренду, а 11 участков отдал на продажу.

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