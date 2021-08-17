Музей Победы проведет онлайн-конференцию для музейщиков России

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Во вторник, 17 августа, столичный Музей Победы проведет виртуальную встречу в рамках международного открытого культурно-образовательного форума «Победа». Участники обсудят новые формы и тенденции в экспозиционно-выставочной деятельности.

К виртуальной встрече присоединятся представители музеев из Белоруссии и десятков регионов России. Темами онлайн-конференции станут профессиональные проблемы создания современных экспозиций, актуальные вопросы и особенности выставочной работы, а также примеры успешных практик.

В качестве спикеров выступят сотрудники музеев – участников международного проекта «Территория Победы». Мероприятие пройдет в онлайн-формате на платформе Zoom, начало — в 11:00. К сессии смогут присоединиться все желающие.

На YouTube-канале Музея Победы будет организована онлайн-трансляция встречи. Зрители получат возможность задать участникам круглого стола вопросы.

Тем временем музей «История Московской железной дороги» подводит итоги десятилетия работы. За это время экспозицию музея, находящуюся возле Павелецкого вокзала, увидели более миллиона человек. Единственный сохранившийся паровоз серии У-127 с багажным вагоном № 1691 стал центральным элементом экспозиции, вокруг него в 1980-х годах был построен павильон, рассказывающий о прошлом, настоящем и будущем МЖД.