Статус самозанятого с начала года получили около 205 тысяч москвичей

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Около 205 тысяч человек получили статус самозанятых в Москве с начала 2021 года. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, к настоящему моменту число самозанятых горожан в Москве составляет 684 тысячи. С начала года они перечислили в городской бюджет налог на профессиональный доход в размере 2,36 миллиарда рублей. Этот показатель в 3,4 раза превышает результаты аналогичного периода 2020 года.

Каждый месяц самозанятые в Москве отчисляют в бюджет около 350 миллионов рублей.

— Число самозанятых в Москве к августу 2021 года достигло 684 тысяч человек — это четверть от общего числа всех зарегистрированных на территории России плательщиков налога на профессиональный доход, — уточнил заммэра.

Он добавил, что с в период с января по июль текущего года число самозанятых в столице увеличивалось в среднем на 29 тысяч человек ежемесячно.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов в свою очередь рассказал, что совокупный доход, полученный самозанятыми с 2019 года, к настоящему моменту уже превысил 215 миллиардов рублей.

Статус самозанятого дает налогоплательщику возможность самостоятельно отчислять налог от деятельности в размере четырех процентов от своего дохода от физлица и шести процентов от юрлица. Ежегодно самозанятой не должен зарабатывать более 2,4 миллиона рублей, передали на официальном сайте мэра Москвы.

В столице зарегистрировано 7,9 тысячи самозанятых граждан в возрасте до 18 лет — больше, чем в любом другом субъекте РФ. Об этом свидетельствуют данные Федеральной налоговой службы. Второе место по числу самозанятой молодежи занимает Санкт-Петербург (3,1 тысячи человек), замыкает тройку Московская область (2,7 тысячи). Всего по состоянию на 1 августа 2021 года число плательщиков налога на профессиональный доход в возрасте до 18 лет составило почти 41 тысячу человек.