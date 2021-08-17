«В атаке столб не нужен»: Уткин отреагировал на решение о невызове Дзюбы в сборную РФ

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Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин одобрил решение главного тренера национальной сборной Валерия Карпина о невызове нападающего Артема Дзюбы.

Уткин полагает, что тренер команды принял верное решение. Журналист пояснил, что Карпин выбрал другую игровую модель и 32-летний футболист «Зенита» в нее просто не вписывается.

— В атаке столб больше не нужен. Если столб придет в себя, он появится. Он не необходим, — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Тренерский штаб российской сборной опубликовал предварительный состав для подготовки к сентябрьским матчам отборочного этапа чемпионата мира — 2022. Из 31 вызванного футболиста 11 прежде никогда не играли за национальную команду, в их числе динамовцы Арсен Захарян и Константин Тюкавин, передает RT.

Нападающих Артема Дзюбу и Александра Соболева не включили в список футболистов сборной России на часть матчей на чемпионате мира — 2022 в Катаре из-за их низких спортивных показателей, рассказал главный тренер российской команды Валерий Карпин. По его мнению, Соболев и Дзюба сейчас не в лучшей спортивной форме.

До этого стало известно, что нападающего «Зенита» Артема Дзюбу не вызовут в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора на ЧМ-2022. В четырех турах текущего сезона Российской премьер-лиги у Дзюбы только один полный матч.

При этом тренер не исключил возвращения Дзюбы в сборную России. Он отметил, что футболист сказал ему, что хочет играть за национальную команду.