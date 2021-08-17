Газовые запасы Украины оказались на 30 процентов ниже прошлогодних

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Газовые запасы в подземных хранилищах Украины сократились на 30 процентов по сравнению с 2020 годом. К настоящему моменту объем голубого топлива страны составляет 17,6 миллиарда кубометров — это 57 процентов от максимально возможного объема.

В 2020 году этот показатель был 23,8 миллиарда кубометров — или 77,1 процента от максимально возможного, пишет ФАН. Директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский заявил, что к началу отопительного сезона стране придется скопить 20 миллиардов кубометров газа.

Между тем сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко уверен, что новый рост цен на газ и электричество станет катастрофой для жителей Украины.

Тем временем в ходе торгов цена на газ в Европе почти достигла отметки в 580 долларов за тысячу кубометров. За день цены на газ в Европе выросли почти на 7,7 процента по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Повышение цены происходит на фоне аварии на заводе Газпрома в Ямало-Ненецком автономном округе 5 августа. Тогда на предприятии произошел пожар, который потушили спустя сутки.