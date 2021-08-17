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Мужчина выстрелил в подростка в подъезде на севере Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Мужчина выстрелил в подростка в подъезде на севере Москвы
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Россия, Москва, Челобитьевское шоссе Карта всех событий

На лестничной клетке жилого дома мужчина выстрелил в сына своей сожительницы. Об этом во вторник, 17 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел рано утром 17 августа на лестничной клетке жилого дома на Челобитьевском шоссе. В ходе ссоры 46-летний мужчина выстрелил в 17-летнего сына своей сожительницы.

— Мать подростка на момент происшествия находилась на месте инцидента. Подросток с проникающим ранением доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, — рассказала Нефедова.

Нефедова добавила, что женщина воспитывает еще троих несовершеннолетних детей, условия проживания которых в настоящее время проверяются прокуратурой.

Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы
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Фото: Пресс-служба Прокуратуры Москвы

Примечательно, что мужчина ранее уже был судим. В настоящее время он находится под административным надзором.

— Прокуроры устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям матери по исполнению своих родительских обязанностей, — заключила Нефедова.

16 августа суд арестовал на два месяца женщину, бросившую младенца в мусорный бак в центре Москвы. Ей предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

Горе-мать пробудет в СИЗО до 14 октября.

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