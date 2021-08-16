Суд арестовал женщину, бросившую младенца в мусорный бак в центре Москвы

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Россия, Москва, Усачёва улица Карта всех событий

Суд арестовал на два месяца женщину, бросившую младенца в мусорный бак в центре Москвы. Об этом в понедельник, 16 августа, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам представителя ведомства, женщине предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка».

— Обвиняемая будет находиться в СИЗО до 14 октября, — заключила Нефедова.

1/3 Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы 2/3 Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы 3/3 Фото: пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы

В понедельник, 16 апреля, на допросе женщина, выбросившая новорожденную дочь в мусорный контейнер в центре Москвы, заявила, что была не готова ее воспитывать.

В субботу, 14 августа, в мусорном контейнере на улице Усачева была найдена рожденная не больше суток назад девочка, завернутая в куртку и полиэтиленовый пакет. Ребенка доставили в больницу.

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

В отношении 41-летней матери ребенка возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство новорожденного ребенка». В свою очередь руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сказала «ВМ», что ведомство поставило дело на особый контроль.

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Этот инцидент стал третьим за прошедшую неделю. Так, в среду, 11 августа, в полицию обратился мужчина. Он сообщил, что обнаружил на автобусной остановке на Алтуфьевском шоссе новорожденного ребенка. Позже выяснилось, что заявивший о находке мужчина является родным дедушкой ребенка.

А в пятницу, 13 августа, брошенного ребенка нашли лежащим на скамейке возле дома на Ярославском шоссе. После этого его доставили в одну из столичных больниц. Мать последнего удалось быстро установить. Выяснилось, что бросившая младенца в Москве женщина имеет еще двух детей.